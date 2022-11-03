«Кримський міст на біс». «Укрпошта» оголосила про випуск нової марки завтра

«Укрпошта» завтра, 4 листопада, випустить нову марку «Кримський міст на біс!», повідомив у телеграмі генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«4 листопада буде 8 років, 8 місяців і 8 днів українського опору російській навалі. А ще 4 листопада державне свято в Росії — день народної єдності. Ми, в Укрпошті, настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. А тому в п'ятницю, 4 листопада, Укрпошта випускає нову марку – «Кримський міст на біс!», – написав Смілянський.

За його словами, тираж – 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок.

Кримський міст, на якому 8 жовтня стався вибух, з’єднує тимчасово окупований український півострів Крим із територією РФ. Він активно використовувався Кремлем для підкріплення російської армії у війні проти України.

Після цього «Укрпошта» анонсувала випуск поштової марки зі зруйнованим Кримським мостом.