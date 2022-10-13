«Укрпошта» випустить нову марку до Дня захисників та захисниць

До Дня захисників та захисниць України – 14 жовтня – «Укрпошта» анонсувала благодійний випуск марок під назвою «Слава Збройним Силам України!».

«Висловлюємо безмірну вдячність ЗСУ по-поштовому, бо саме таким чином нам вдається найкраще. Кожен, хто придбає марковий аркуш, долучиться до збору коштів на підтримку наших захисників та захисниць, які рішуче витісняють агресора та оберігають країну на землі, у повітрі й на морі», – йдеться у повідомленні компанії.

Кожен аркуш марок «Слава Збройним Силам України!», створених художником Антоном Хрупіним, як зазначають в «Укрпошті», складатиметься із шести марок, присвячених різним родам військ.

Очікується, що тираж благодійного випуску складатиме 1 мільйон екземплярів. У продажу марки з'являться 14 жовтня. Їх можна буде придбати у поштових відділеннях «Укрпошти» та онлайн.

8 жовтня «Укрпошта» повідомила, що у першій половині листопада також випустять марку зі зруйнованим Кримським мостом.