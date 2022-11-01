«Укрпошта» пропонує обрати ескіз різдвяно-новорічної поштової марки

«Укрпошта» запустила офіційне онлайн-голосування за вибір ескізу різдвяно-новорічної поштової марки.

«Наша з вами місія – вибрати ескіз, який зображає омріяний українцями 2023-ій і наше сьогодення. Закарбуємо його у пам’яті та на новій поштовій марці. Голосування відбуватиметься на офіційних сторінках Укрпошти у Facebook та Instagram, а також Telegram-каналі до 08:00 4 листопада», – зазначають в «Укрпошті».

Обирати найкращий ескіз пропонують із п’яти варіантів.

Це вже не вперше, коли компанія пропонує українцям самим визначати дизайн поштових марок, приурочених до певних знакових подій чи свят.