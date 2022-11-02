Польща будує тимчасовий бар’єр на кордоні з російською Калінінградською областю – ЗМІ

Міністр оборони Польщі заявив про розпорядження побудувати тимчасовий бар'єр на кордоні з російським ексклавом Калінінград, повідомляє агенція AP.

Цей крок стався через те, що Варшава підозрює, що Росія планує сприяти нелегальному перетину кордону мігрантами з Азії та Африки.

Міністр оборони Маріуш Блащак 2 листопада заявив, що кордон необхідно убезпечити, щоб Польща почувалася в безпеці.

Він сказав, що погодив будівництво тимчасового бар'єру вздовж 210-кілометрового кордону. Роботи почнуться 3 листопада.

Калінінградська область – російський анклав, що межує з Литвою та Польщею.