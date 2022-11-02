ОП: Тімоті Снайдер став амбасадором United24 і розпочав збір на «Ловця Шахедів»

Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер приєднався до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24. Як повідомили в Офісі президента України, він став другим послом United24 після актора Марка Гемілла, який зосередить свої зусилля на зборі коштів для напряму «Оборона і розмінування».
Тімоті Снайдер збиратиме кошти на систему протидії російським безпілотникам, якими Росія атакує об’єкти критичної інфраструктури в Україні.
«Я історик і науковець і в перспективі хочу збирати гроші на відновлення бібліотек, шкіл та університетів. Але зараз ми маємо зробити те, що є більш нагальним, а саме – зібрати кошти, щоб допомогти Україні захиститися від дронів-убивць. Тому я поставив собі за мету зібрати 1 250 000 доларів на захист від цих безпілотників», – цитують в ОП слова історика.
Тімоті Снайдер особисто зустрічався з Володимиром Зеленським під час візиту до Києва у вересні.
Нещодавно історик виклав у вільний доступ свій курс лекцій для Єльського університету «Створення сучасної України».
«Тімоті Снайдер – видатний історик і справжній друг України, який у своїх працях пояснює всьому світу важливість України, її правдиву історію, її справжні цінності, як вони сформувалися й чому ми їх захищаємо. Я вдячний також за те, що більше людей знатимуть не лише про причини й умови нашої боротьби, а й про те, як вони можуть нам допомогти», – заявив Володимир Зеленський.
United24 – це платформа для збору коштів на гуманітарну підтримку України, запущена в травні 2022 року. Отримана через платформу фінансова допомога розподіляється за трьома напрямками: оборона та розмінування; гуманітарна й медична допомога; відбудова України.
Як повідомили в Офісі президента, за шість місяців роботи платформи зібрано 213 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн.
Серед амбасадорів United24 – спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.
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