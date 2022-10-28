Астронавт Скотт Келлі долучився до платформи UNITED24 на медичному напрямку – Зеленський

Американський астронавт Скотт Келлі долучився до платформи зі збору коштів UNITED24 – про це напередодні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Келлі підтримував Україну від початку російського повномасштабного вторгнення.

«Тепер він став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 і розвиватиме напрям «Медична допомога». Його першим проектом стане збір на автівки швидкої допомоги класу С», – повідомив Зеленський, подякувавши Келлі за підтримку.

Сам астронавт також повідомив про початок співпраці з проєктом вночі проти 28 жовтня.

«Для старту я пообіцяв придбати перший автомобіль. Приєднуйтеся!» – закликав він.

У березні американський астронавт Скотт Келлі, який здійснив чотири космічних польоти, в тому числі на російських кораблях «Союз», відмовився від російської державної нагороди «За заслуги в освоєнні космоса» на знак протесту проти нового вторгнення Росії до України.

Скотт Келлі в 2015-2016 роках став першим американцем, який провів на орбітін майже рік поспіль (340 діб) на борту Міжнародної космічної станції разом із російськими космонавтами. Він активно коментує війну проти України в твітері, в тому числі російською мовою, засуджує російське вторгнення і підтримує Україну.