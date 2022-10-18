Усик став амбасадором фандрейзингової платформи United24 – Зеленський

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі, чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик став амбасадором фандрейзингової платформи United24, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Олександр Усик підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення: наприкінці лютого він вступив до лав тероборони, у вересні представляв країну на міжнародній арені й захистив титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBO, WBA (Super), IBF, IBO у поєдинку з британцем Ентоні Джошуа. Відтепер Олександр Усик допомагатиме відбудовувати українські міста, що зазнають руйнувань від ракет і дронів-камікадзе. Насамперед він зосередиться на відновленні Київської області, де вже реалізує інфраструктурні проєкти», – розповів Зеленський.

5 травня було започатковано проєкт підтримки України United24 для збору коштів. Першим амбасадором проєкту став футболіст Андрій Шевченко. Також до проєкту долучилися американський музичний гурт Imagine Dragons, актори Марк Гемілл і Барбра Стрейзанд, українська тенісистка Еліна Світоліна та інші.