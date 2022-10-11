Завдяки пожертвам українців ЗСУ отримають майже тисячу дронів – Мінцифри

Завдяки пожертвам українців Збройні сили України отримають майже тисячу дронів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Завдяки вашим донатам «Армія дронів» підписала контракти про закупівлю 986 дронів на суму 1,9 млрд гривень. Частина з цих безпілотників вже на фронті. Але потрібно більше «пташок», щоб наблизити час розплати для російських терористів», – зазначив він.

1 липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством цифрової інформації та Держспецзвʼязку оголосили про початок проєкту «Армія дронів».

7 липня Міністерство цифрової транформації повідомило про підписання із Світовим конгресом українців (СКУ) меморандуму про співпрацю в рамках проєкту «Армія дронів», що передбачає закупівлю безпілотників, які допоможуть ЗСУ моніторити близько 2 470 кілометрів лінії фронту.

Очікується, що пріоритетом «Армії дронів» буде напрям «Оборона та розмінування».

12 липня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що перші військові «Армії дронів» розпочали навчання. Станом на кінець липня було підготовлено близько 400 військових операторів у рамках проєкту «Армія дронів».