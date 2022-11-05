Труханов: в Одесі пройшло голосування щодо пам’ятника Катерині ІІ, більшість – за демонтаж

В Одесі пройшло голосування щодо пам’ятника російській імператриці Катерині Другій, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

«Голосування на платформі «Соціально активний громадянин», присвячене подальшій долі пам’ятника Засновникам Одеси (Катерині II), завершено. Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника з Катерининської площі», – написав він 5 листопада на своїй фейсбук-сторінці.

Труханов заявив про «спроби провокаторів дестабілізувати ситуацію в місті», хоча не уточнив, про кого йдеться.

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«Наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради. Зі свого боку я вже звернувся до профільної комісії міськради з проханням провести засідання та підготувати відповідний проєкт рішення», – додав мер міста.

Він також пообіцяв, що на голосуванні щодо долі пам’ятника виступатиме за його демонтаж та перенесення його до парку «Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого розповідав кілька місяців тому».

За словами Труханова, точку в питанні поставлять «найближчим часом».

В українських містах залишається велика кількість памʼятників, повʼязаних з історією Російської імперії. Зокрема, в Одесі далі існує памʼятник цариці Катерині Другій, причетної до знищення Гетьманщини і Січі та запровадження кріпацтва в Україні.