У Києві з’явилась площа Чорнобаївська, провулок Кузьми Скрябіна, вулиці Левка Лук’яненка та генерала Кульчицького

У Києві перейменували понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, посилаючись на рішення Київської міської ради.

«Ми продовжуємо процес дерусифікації в столиці… Нові назви, зокрема, увіковічнять пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. А також – пам’ять про захисників України, які поклали своє життя, боронячи нашу державу після широкомасштабного вторгнення російських варварів», – повідомив Кличко.

Так, зокрема, у Дарницькому районі вулицю Славгородську перейменували на вулицю імені загиблого Героя російсько-української війни – Дениса Антіпова, вулицю Карла Маркса – на вулицю Йоганна Вольфганга Ґете. У Голосіївському районі площу Амурську – на площу Васильківську. У Шевченківському районі вулицю Пушкінську – на вулицю Євгена Чикаленка, вулицю Некрасівську – на вулицю Івана Драча, Краснодарську – на вулицю Ґолди Меїр. У Дніпровському районі вулицю Астраханську – на вулицю Кастуся Калиновського. У Солом’янському районі вулицю Багратіона – на вулицю імені фотокореспондента, який загинув в березні 2022 під Києвом, Максима Левіна, провулок Московський – на провулок Павла Лі. У Подільському районі провулок Олександра Бестужева – на провулок Кузьми Скрябіна. У Святошинському районі площу Героїв Бреста на площу Чорнобаївську. В Оболонському районі вулицю Маршала Тимошенка – на вулицю Левка Лук’яненка. У Печерському районі вулицю Олександра Матросова – на вулицю Генерала Кульчицького – українського військового, що загинув у 2014 році у Слов’янську.

У КМДА нагадали, що на початку вересня Київрада перейменувала близько 40 вулиць, провулків і площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, й вулицю Московську у центрі міста – на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.

Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни. На рейтингове електронне голосування винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія. Жителі столиці мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку «Київ Цифровий». Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані до сесійної зали Київради на голосування.