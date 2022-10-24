У Києві хочуть перейменувати площу Перемоги, влада має розглянути петицію про це

Петиція щодо перейменування у столиці площі Перемоги і демонтажу з неї обеліску із радянською зіркою набрала необхідну кількість голосів на сайті Київської міської державної адміністрації. Тепер її має розглянути місцева влада.

«Обеліск на площі перемоги не має ніякої історичної та естетичної цінності… Замість шани полеглих воїнів, стоїть ідол «победобєсія». По тій самій причині, треба змінити назву площі на історичну. Раніше її називали Галицькою», – зазначають автори петиції.

У липні у додатку «Дія» провели опитування щодо долі герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати», який розташований у столиці. У ньому взяли участь близько 780 тисяч українців. Найбільше – 85% – респондентів проголосували за заміну герба СРСР на тризуб.

Водночас лунають також заклики до знесення цього монумента. Однак, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що їх не поділяє.