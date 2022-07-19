Юридичне оформлення зміни назви театру Лесі Українки завершене – МКІП

Юридичне оформлення зміни назви театру імені Лесі Українки в Києві завершене, повідомили у Міністерстві культури й інформаційної політики.

Нова назва «Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки» відтепер внесена до актів уряду. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на своєму засіданні 15 липня, повідомили сьогодні у МКІП.

«Юридичне оформлення перейменування театру Лесі Українки завершено. Процес перейменування закладу розпочався ще наприкінці лютого. Це було рішення колективу, і воно є цілком зрозумілим. Вилучення з назви театру слова «російський» стосується не лише зміни назви закладу, адже зміниться сам зміст його діяльності і репертуарна політика. Шанувальники театрального мистецтва зможуть переглядати якісні вистави українських та зарубіжних авторів тепер українською мовою», – заявив міністр Олександр Ткаченко.

Наприкінці лютого керівник і колектив Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки вирішили змінити назву театру на «Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки» у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.