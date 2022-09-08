У Києві з’явилася вулиця імені Романа Ратушного. Також перейменовано понад 40 об’єктів з пов’язаними із РФ назвами

Київрада перейменувала вулицю Волгоградську в Солом’янському районі столиці на вулицю імені Романа Ратушного. Таке рішення у четвер підтримали 68 депутатів.

«Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом’янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на сході нашої держави у червні цього року. Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. І те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна – велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний, – майбутнє сильної і демократичної України. Тож сьогоднішнім рішенням ми увіковічнили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва», – написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

14 червня громада «Захистимо Протасів Яр» у Києві повідомила про загибель свого лідера, голови однойменної громадської організації 24-річного Романа Ратушного в бою під Ізюмом 9 червня.

Роман Ратушний – громадський активіст, найбільш відомий активною протидією забудові Протасового Яру у Києві. Він неодноразово повідомляв, що отримував погрози через свою діяльність.

Окрім Волгоградської, сьогодні перейменували ще близько 40 вулиць, провулків і площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, й вулицю Московську у центрі міста – на вулицю Князів Острозьких.

За даними КМДА, громадяни віддали понад 6,5 мільйона голосів за нові назви для 294 київських вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ у додатку «Київ Цифровий».