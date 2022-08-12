Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, чому він проти демонтажу монумента «Батьківщина-мати» в Києві. Про це міністр заявив в інтерв’ю програмі Свобода Live.

«Цей пам’ятник – він унікальний, це очевидна історія, це візитівка і Києва, і країни. І можна до нього по-різному ставитись, але переосмислення значення цього пам’ятника, який розфарбовували в синьо-жовтні кольори, вішали на нього віночки тощо... Очевидно, що для значної кількості він є зовсім іншим символом ніж радянськас Це – символ, своєрідний оберіг України, символ «Батьківщини-матері», яка дивиться, до речі, на схід», – сказав Ткаченко.



Міністр визнав, що лунали пропозиції включити в опитування і питання про демонтаж монумента.



«Можна було перелік запитань продовжувати до безкінечності і мати досить довгий список. Питання було просте: що робити з гербом СРСР? І тут з гербом є щонайменше три опції: або залишити як є, або знести герб і нічого не робити, або поставити тризуб як стародавній герб України. І власне, відповіді на ці запитання і дають нам можливості діяти далі», – сказав міністр.



За його словами, дискусія щодо пам’ятників радянського монументального мистецтва активізувались ще напередодні війни в останні кілька років і таких об’єктів чимало по Україні.



«До цих об’єктів різне ставлення. Але очевидно, що в багатьох випадках це потрібно зберігати. Бо незважаючи на те, що це створювалося за часів Радянського союзу, багато цих об’єктів є проявами мистецтва. Деякі з них, на жаль, вже знищені і ми намагалися робити все, щоб принаймні привернути увагу громадськості і місцевих органів влади для того, щоб було експертне обговорення (їхньої долі), – сказав Ткаченко.

У липні у додатку «Дія» провели опитування щодо долі герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати». У ньому взяли участь близько 780 тисяч українців. Найбільше – 85% – респондентів проголосували за заміну герба СРСР на тризуб.

Водночас лунають також заклики до знесення цього монумента.

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі. На щиті монумента встановлений герб СРСР із зіркою, серпом і молотом.