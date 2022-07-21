Українці проголосували за тризуб на щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві – Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що 21 липня завершилося опитування про майбутнє символіки на щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві. Опитування стало другим за залученням у додатку «Дія», зібравши 778 218 голосів, повідомили у відомстві.

Згідно з повідомленням, найбільшу кількість голосів (85%) набрав варіант «замінити на тризуб – Державний герб України». За варіант «зняти радянський герб і залишити щит чистим» віддали свій голос 9% опитуваних, а варіант «залишити все як є» набрав найменше голосів – 6%.

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Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі. На щиті монумента встановлений герб СРСР із зіркою, серпом і молотом.