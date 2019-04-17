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17 Квітень 2019, Київ 13:56
Новини | Суспільство

Порт «Южний» остаточно став «Південним» – Омелян

Розвантаження вугілля в порту «Південний», Одеська область

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Кабінет міністрів України на засіданні 17 квітня ухвалив рішення про перейменування найбільшого морського порту України з «Южного» на «Південний». Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у своєму Facebook.

Міністр ще тиждень тому повідомляв, що уряд завершив «декомунізацію та дерусифікацію» українських морських портів, але на той час рішення ще не було остаточним.

Розвантаження вугілля в порту «Південний», Одеська область
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Назва населеного пункту, в якому розташований порт «Південний», наразі є незмінною – місто Южне. За перейменування населених пунктів в Україні відповідає Верховна Рада.

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