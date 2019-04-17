Порт «Южний» остаточно став «Південним» – Омелян

Кабінет міністрів України на засіданні 17 квітня ухвалив рішення про перейменування найбільшого морського порту України з «Южного» на «Південний». Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у своєму Facebook.

Міністр ще тиждень тому повідомляв, що уряд завершив «декомунізацію та дерусифікацію» українських морських портів, але на той час рішення ще не було остаточним.

Назва населеного пункту, в якому розташований порт «Південний», наразі є незмінною – місто Южне. За перейменування населених пунктів в Україні відповідає Верховна Рада.