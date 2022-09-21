У Дніпрі з’явилася вулиця Степана Бандери

Одну з центральних вулиць Дніпра, яка раніше мала назву Шмідта, перейменували на честь лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери. Відповідне рішення депутати міської ради ухвалили на сесії 21 вересня.

Загалом цього дня міськрада перейменувала ще 44 вулиці, назви яких були пов’язані їх Росією чи СРСР.

Питання перейменування однієї з вулиць на Бандери в Дніпрі піднімалося від часу Революції Гідності. 2015 року націоналісти запропонували переназвати так вулицю Леніна. Тоді пролунала альтернативна ідея – назвати на честь провідника ОУН центральний міст через річку Дніпро. Мовляв, так простіше буде з документами.

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2018 року в Дніпрі також була «війна» петицій щодо перейменування однієї з центральних вулиць на честь Бандери. Спершу націоналістична спільнота зареєструвала петицію з ідеєю перейменувати на його честь вулицю Шмідта, яка не підпала під декомунізацію.

Прихильники ініціативи говорили, що Отто Шмідт був активним членом Наркомпроду, який займався вилученням продуктів у селянства. Цей процес, серед іншого, призвів до голоду 1920-21 років. Водночас один з жителів зареєстрував петицію проти цієї ініціативи, наголошуючи на «суперечливих і неоднозначних моментах особистості Степана Бандери».

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Степан Бандера був лідером українських націоналістів, який став суперечливою постаттю, особливо на міжнародній арені.

Чимало українців ставляться до Бандери як до героя визвольної боротьби, інші називають його «нацистським прислужником». Польща й Ізраїль наполягають, що послідовники Бандери брали участь у брутальних етнічних чистках, від яких загинули тисячі поляків і євреїв. Москва розглядала Бандеру як заклятого ворога. Радянська, а пізніше російська пропаганда створили з нього символ боротьби проти Кремля.