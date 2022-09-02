«Це маркери окупаційного режиму»: на Львівщині хочуть перенести радянські меморіали

ЛЬВІВ ‒ У Львівській області налічується 177 пам'ятників і монументів, які пов’язані з історією Росії та СРСР, де поховані радянські солдати та офіцери. Місця захоронень знаходяться здебільшого у центральних частинах міст і сіл. У меморіально-пошуковому центрі «Доля» зазначають, що більшість останків належать солдатам і офіцерам НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ), які чинили репресії на теренах регіону.

Місцеві громади просять перенести братські могили з громадських місць у інші, більш відповідні місця.

На центральних майданах міст і сіл Львівської області стоять 177 пам’ятників, переважно скульптур радянських солдатів, з різними комуністичними символами ‒ зірками, серпами і молотами.

На початку 90-х минулого століття на цих монументах ще й були написи російською мовою, що тут лежать «радянські воїни, які загинули від рук буржуазних націоналістів».

Ці слова давно або збили, або затерли, як і в багатьох монументах знищена комуністична символіка. До підніжжя скульптур не покладають квітів упродовж усіх років української незалежності, але за місцем доглядають комунальники. Все менше місцевих знають, що під такими пам’ятниками поховані радянські воїни, радянські партизани. І місця цих захоронень в історичних частинах міст, містечок, сіл, у зонах громадської і житлової забудови.

Здебільшого у цих братських могилах разом поховані і солдати та офіцери, які загинули у боях з гітлерівськими нацистами, і солдати і офіцери НКВС-МВС, які полягли в боях з УПА.

Радянська комуністична влада будувала ці меморіали з пропагандистською метою, а також щоб приховати злочини, які чинила на цих теренах, наголошують історики.

Це не місця пам’яті, а маркери окупаційно-тоталітарного режиму

«Це не місця пам’яті, а маркери окупаційно-тоталітарного режиму. На цьому СРСР робив відповідну ідеологію. Меморіали часто нібито присвячені загиблим часів Другої світової війни, а насправді левова частка загиблих це воїни НКВС. Це чітко видно по архівних даних, бо загинули з 1944 до 1954 роках.

Згідно зі світовими традиціями і традиціями християнської моралі, померлі мають бути на кладовищах, а не на площах і вулицях міст і сіл. Навіть і з огляду санітарних вимог. Є ініціатива розпочати процес повного завершення декомунізації і очистити населені пункти від маркерів комуністичного режиму», ‒ наголосив Радіо Свобода керівник Меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета.

За інформацією департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської військової адміністрації, частина об’єктів, пов’язана з історією Росії та СРСР, має паспорти радянського зразка.

На сьогодні складений список усіх поховань, які у радянський час зробила радянська влада посеред площі і вулиць сіл і міст. Ці місця захищені державою, охороняються, як пам’ятки історії.

Щоби перенести останки і скульптури потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики. Ще до початку російсько-української війни чимало місцевих громад самостійно ухвалювали рішення про знесення радянської символіки в населеному пункті.

До Львівської військової адміністрації та обласної ради звернулась ініціативна група з проханням знести всі пам’ятники тоталітарної доби. На сьогодні обласні структури напрацьовують спрощену процедуру і цей механізм запропонують Мінкультури.

Хочемо вилучити ці радянські меморіали з переліку державної охорони

«Є можливість юридично це зробити через Львівську обласну раду. Більшість із тих місць пам’яті отримали статус пам’яток історії, згідно з рішенням облвиконкому Львівської обласної ради трудящих від 5 травня 1972 року.

Ми хочемо внести зміни в дане рішення і вилучити ці радянські меморіали з переліку державної охорони. Тим самим дамо можливість органам місцевого самоврядування ухвалювати рішення щодо перенесення тих маркерів окупаційного тоталітарного режиму, а останки перепоховати на кладовище», ‒ повідомив Святослав Шеремета.

Питання знесення радянських меморіалів, перенесення останків обговорюється роками.

Всі пам’ятники, де не було поховань, зняли з обліку

«Коли на початку 90-х років вирішувалось питання, то всі пам’ятники, де не було поховань, зняли з обліку. Там, де були поховання не ризикнули і залишили. Але ми не ховаємо воїнів Української Галицької армії в центрі міста, як і воїнів, які загинули під час російсько-української війни, не ховаємо на площах, а ховаємо, як це є в світі, на військових дільницях цвинтарів.

В усьому світі є військові цвинтарі, впорядковані місця для загиблих воїнів. Це лише у радянський час ховали серед будинків в центрі міста чи села. Ми хочемо створити місце, військовий цвинтар, куди б перепоховали останки, які лежать під радянськими пам’ятниками», ‒ каже Василь Петрик, керівник управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівської військової адміністрації.

Марсове поле стане меморіалом пам’яті

У Львівській області є впорядковані кілька військових кладовищ, де поховані воїни Першої Світової війни, Другої Світової війни, українсько-польської війни. Українських воїнів, які загинули в російсько-українській війни ховають у різних населених пунктах, де на цвинтарях є військові дільниці. Найбільше місце поховання українських героїв ‒ Личаківський цвинтар у Львові.

Львівська міськрада планує створити Меморіальний комплекс Героїв України на Марсовому полі, яке входить у музей-заповідник «Личаківський цвинтар».

Звідси перепоховають останки радянських військових періоду Другої світової війни. Офіційно радянська пропаганда зазначала, що тут поховані військові, які загинули, як вони називають, в роки «Великої вітчизняної війни».

Згідно з архівними даними, на цьому кладовищі поруч з воїнами радянської армії, які померли від поранень у лікарнях Львова, ховали солдат і офіцерів НКВС, які воювали у Львівській області з підрозділами УПА. Ці особи були причетні також до масових репресій проти місцевого населення. Загалом тут нібито поховані 3600 солдатів і офіцерів.

Реконструкція Марсового поля радянською владою проводилась у 1974-1976 роках. Тоді ущільнили поховання радянських солдатів і працівників. На плитах написані по десять імен. Згідно з архівними книгами, у саркофаг клали по 10 останків. Лише під час ексгумації фахівці зможуть розповісти більше про кількість поховань.

Виконком Львівської міськради ухвалив рішення про проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєктну пропозицію Меморіального комплексу Героїв України. Наразі не визначили місце, куди перенесуть останки радянських солдат і офіцерів.