Висловлювання Путіна «ставлять крапку» в питанні пам’ятника Катерині ІІ в Одесі – речник ОВА

Заяви президента Росії Володимира Путіна про пам’ятник російській імператриці Катерині Другій спонукають до «більш рішучих дій» з боку місцевої влади – таку думку висловив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Таким чином він відповів на питання щодо перспективи знесення пам’ятника в ефірі національного телемарафону.

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«Тут треба подякувати, звичайно, з деякою іронією, тому чудовиську, що вчора виступало десь там на Валдаї (Путіну – ред.). Він остаточно, мені здається, в цьому питанні поставив крапку, якщо хтось ще сумнівався. Пам’ятаємо цю цитату: «радикальні націоналісти не можуть навіть зняти Катерину, яка заснувала – ну бреше, як зазвичай – Одесу»… Думаю, він спонукав до більш рішучих дій перш за все з боку чинної міської влади», – сказав Братчук.

Він додав, що є прихильником дотримання законодавства, проте висловив переконання, що пам’ятник Катерині Другій в Одесі є «російським імперським наративом».

«Путін нас почув, він нам це сказав, нагадав, і я думаю, що це питання буде закрите», – зазначив речник ОВА.

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Володимир Путін напередодні, виступаючи на Валдайському форумі, повторив російський міф про Катерину Другу як «засновницю Одеси», заявивши, що «націоналісти не наважуються» знести її монумент у місті.

В українських містах залишається велика кількість памʼятників, повʼязаних з історією Російської імперії. Зокрема, в Одесі далі існує памʼятник цариці Катерині Другій, причетної до знищення Гетьманщини і Січі та запровадження кріпацтва в Україні.

Монумент називається пам’ятником засновникам Одеси, а не Катерині як такій – хоча саме вона увінчує його зверху. При цьому історики кажуть, що Одеса насправді була заснована ще на початку 15-го століття за часів Великого Князівства Литовського (ВКЛ).