У Польщі демонтували ще чотири пам’ятники радянським солдатам – «подяки Червоній Армії» у містах Глубчиці та Бичина, а також пам’ятники у містах Сташув та Боболиці, повідомляє видання Deutsche Welle.

Голова польського Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький назвав демонтовані архітектурні споруди символами «системи, яка після 1945 року підкорила собі пів Європи», «вбивала польських робітників та активістів антикомуністичної опозиції», а також «надихає нинішніх керівників Російської Федерації, відповідальних за війну в Україні».

З 2017 року у Польщі діє закон про знесення радянських пам’яток у рамках програми декомунізації країни. За оцінками Інституту національної пам’яті, у минулому столітті на території Польщі було споруджено близько 500 монументів, присвячених радянським воїнам.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України пам’ятники часів СРСР почали масово зносити і в країнах Балтії.