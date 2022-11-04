Фонд Притули пояснив, чому збирав гроші саме на британські бронетранспортери Spartan

У благодійному фонді Сергія Притули пояснили, що збирали гроші на британські бронетранспортери FV103 Spartan, бо вони виявились «найбільш оптимальною пропозицією», яка може задовольнити потреби українських військових на фронті в осінньо-зимовий період.

«Бронетранспортери (особливо гусеничні) це та техніка, яка може допомогти рухатися по всій лінії фронту в умовах розмитих полів. У пошуках різних пропозицій (а також моніторивши ринок), ми дійшли до висновку, що пропозиція британських Spartan у співвідношенні «ціна-якість» (а також можливість швидкої доставки на територію нашої держави) була однією із найкращих. І українці своєю підтримкою показали, що це було дійсно оптимальне рішення», – зазначив у коментарі Радіо Свобода керівник транспортного напрямку фонду Максим Костецький.

За його словами, благодійний фонд Сергія Притули наразі перебуває в комунікації із військовими для того, щоб визначити, в які саме підрозділи передати цю техніку.

2 листопада волонтер і телеведучий Сергій Притула оголосив збір на 50 британських бронетранспортерів FV103 Spartan. За півтори доби після цього його фонду вдалось зібрали 236 мільйонів гривень, яких має вистачити на закупівлю 60 таких бронетранспортерів.