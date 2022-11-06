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Росія завдала збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн грн – Рахункова палата

«Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років»

Росія своїми діями вже завдала довкіллю України збитків на суму понад 1,35 трильйона гривень, повідомила Рахункова палата з посиланням на дані Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ.

«Але, як стверджують екологи, навіть ця шалена сума не відображає реальної картини. Щодня через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 мільйонів тонн. Для порівняння: у 2021 і 2020 роках вони складали лише 2,2 мільйона тонн на рік», – йдеться в повідомленні.

За наведеними даними, загалом в Україні вже постраждали три мільйони гектарів лісів, що становить майже третину лісового фонду держави.

«Деякі з них – втрачені назавжди. Росія перетворила наші родючі чорноземи в найбільш забруднені вибухівкою землі у світі. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років», – наголосили в Рахунковій палаті.

Там додали, що війна загрожує не лише навколишньому середовищу України, а «вже спричинила низку проблем для довкілля в Європі і в перспективі загрожує ще більшими».

«Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС. Тож увесь світ має об’єднатися, щоб допомогти нам зупинити і покарати російських терористів, оцінити збитки та відновити втрачене», – йдеться в повідомленні.

У серпні у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомляли, що збитки природі України від збройної агресії Росії за пів року сягнули 395 мільярдів гривень.

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