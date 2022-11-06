Росія завдала збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн грн – Рахункова палата

Росія своїми діями вже завдала довкіллю України збитків на суму понад 1,35 трильйона гривень, повідомила Рахункова палата з посиланням на дані Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ.

«Але, як стверджують екологи, навіть ця шалена сума не відображає реальної картини. Щодня через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 мільйонів тонн. Для порівняння: у 2021 і 2020 роках вони складали лише 2,2 мільйона тонн на рік», – йдеться в повідомленні.

За наведеними даними, загалом в Україні вже постраждали три мільйони гектарів лісів, що становить майже третину лісового фонду держави.

«Деякі з них – втрачені назавжди. Росія перетворила наші родючі чорноземи в найбільш забруднені вибухівкою землі у світі. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років», – наголосили в Рахунковій палаті.

Там додали, що війна загрожує не лише навколишньому середовищу України, а «вже спричинила низку проблем для довкілля в Європі і в перспективі загрожує ще більшими».

«Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС. Тож увесь світ має об’єднатися, щоб допомогти нам зупинити і покарати російських терористів, оцінити збитки та відновити втрачене», – йдеться в повідомленні.

У серпні у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомляли, що збитки природі України від збройної агресії Росії за пів року сягнули 395 мільярдів гривень.