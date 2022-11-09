ISW: Іран прагне продемонструвати міжнародній аудиторії поглиблення співпраці з Росією

Іран прагне продемонструвати, зокрема міжнародній аудиторії, поглиблення своїх зв’язків із Росією, заявляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

«Іранські джерела без підтвердження з боку Росії оголосили, що секретар Ради національної безпеки РФ Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії. Іран, ймовірно, оголосив про приїзд Патрушева, щоб продемонструвати міжнародній аудиторії поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном, а також непрямо підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою в Україні», – йдеться у звіті, оприлюдненому в ніч на 9 листопада.

Дослідники наголошують, що Тегеран, ймовірно, прагне публічно повідомити про зміну балансу свого стратегічного партнерства з Москвою, особливо регіональним супротивникам Ірану, з якими Кремль час від часу співпрацює, таким як Ізраїль і Саудівська Аравія. Візит Патрушева до Ірану, зокрема, відбувається на тлі повідомлень про те, що іранський режим шукає допомоги Росії у придушенні протестів, хоча незрозуміло, чи буде це обговорюватися Патрушевим і його іранським колегою, кажуть в ISW.

За повідомленням, Кремль продовжує намагатися таємно придбати боєприпаси для використання в Україні, щоб пом’якшити наслідки міжнародних санкцій і заповнити виснажені внутрішні запаси.

Зокрема, дослідники нагадують, що 8 листопада британське видання Sky News повідомило, що Кремль відправив до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою і кілька захоплених протитанкових ракет NLAW британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва і зенітно-ракетних комплексів Stinger в обмін на додаткові 160 дронів Shahed-136 для використання в Україні.

А український Центр національного спротиву повідомив 8 листопада, що Тегеран продовжує постачати Москві безпілотники типу «Мохаджер», «Араш» і «Шахед» повітрям і морем через іранські державні та приватні структури. Там також повідомляли, що через збої російського військово-промислового комплексу російське військове керівництво продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового і невійськового призначення), такі як комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення і бронежилети в Туреччини і використовує транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження покупок.

«У сукупності ці повідомлення свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції, беручи участь у таємних переговорах з іноземними гравцями за принципом «послуга за послугу», – заявили в ISW.

1 листопада американський телеканал CNN із посиланням на західних чиновників повідомив, що Іран готується відправити Росії ще близько тисячі одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» і чергові ударні безпілотники.

Про те, що Іран погодився постачати Росії, крім безпілотників, також і ракети класу «земля-земля» для війни проти України і ударів по українських містах і позиціях українських військ, повідомило минулого місяця видання The Washington Post із посиланням на власні джерела в безпекових відомствах США і західних країн.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про відсутність «ефективного захисту» від ракет, які Росії погодився надати Іран.