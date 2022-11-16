Зеленський розповів про зустріч із керівником ЦРУ в Києві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрівся в Києві з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом, який перебуває в регіоні для обговорення війни Росії проти України.

«Ми мали з ним зустріч…, говорили про всі питання, які важливі для України», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 16 листопада.

За словами голови держави, вони з Бернсом обговорили ядерну загрозу Росії.

Бернс відвідав Київ 15 листопада, коли Росія здійснила масований ракетний удар по Україні, зокрема і по столиці.

За словами Зеленського, голова ЦРУ провів час у бомбосховищі до зустрічі з ним.

Напередодні Бернс зустрівся з головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Зустріч, про яку не повідомляли офіційно, пройшла в Анкарі.

Директор ЦРУ попередив російську сторону про наслідки застосування ядерної зброї та небезпеки для стратегічної стабільності внаслідок таких дій, повідомив представник Ради національної безпеки при президенті США.

Це була перша з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну американсько-російська зустріч на такому високому рівні. Відбулася вона з ініціативи адміністрації Джо Байдена, яка останніми місяцями йде на контакти з представниками Кремля, щоб попередити про неприйнятність використання ядерної зброї.