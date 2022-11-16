Зеленський впевнений, що вибух у Польщі спричинила не українська ракета

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що удару по Польщі завдала російська, а не українська ракета – про це він заявив у коментарі українським медіа 16 листопада.

Він послався на доповіді, які отримав від військового керівництва, в тому числі командувача Повітряних сил та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«Я не сумніваюся… у тому, що це була не наша ракета чи наш ракетний удар. Я не маю сенсу їм (військовому командуванню – ред.) не довіряти, я з ними війну пройшов», – сказав Зеленський.

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Президент нагадав, що вночі після удару мав переговори з лідерами як Польщі, так і інших партнерів. Він висловив думку, що Україна має мати доступ до місця влучання та бути долучена до розслідування. До його результатів, на його думку, рано говорити про остаточні висновки.

«Діаметр (утвореної влучанням вирви – ред.) 20 метрів, глибина – 5 метрів. Це може бути уламок?! Я вважаю, що це російська ракета, на основі доповідей», – додав він.

15 листопада польські засоби інформації повідомили, що в селищі Пшеводув поблизу кордону з Україною впали дві ракети, через що загинули двоє людей. Це сталося в день, коли війська РФ завдали масованого удару по Україні. Влада України покладає відповідальність за падіння ракети на Росію. У Москві це заперечують.

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У Міноборони РФ заявили, що у Польщі впала ракета українських збройних сил. Те, що це ракета українських сил протиповітряної оборони, також неофіційно допускає влада США. Водночас західні партнери України покладають відповідальність за удар на Росію.

Президент Польщі Анджей Дуда сказав 16 листопада, що це була ракета російського виробництва, вироблена у 1970-х роках, яку, ймовірно, використала українська ППО. За його словами, немає жодних ознак, що стався навмисний напад на Польщу та даних, що ракету запустила Росія. Він припустив, що стався нещасний випадок.