Україна має сумніви, що ракета, яка впала в Польщі, була українською – Данілов

Українська влада має сумніви, що ракета, яка впала в Польщі 15 листопада, належала силам української протиповітряної оборони. Про це за підсумками Ставки Верховного головнокомандувача, засідання якої відбулося 16 листопада, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«Ми виступаємо за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення цього інциденту. Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО», – вказав секретар РНБО.

Україна також просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України.

«Залишаємося повністю відкритими до всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі всього комплексу наявних даних», – наголосив Данілов.

Він погодився з висновками західних лідерів, що «лише Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося». Секретар РНБО висловив переконання, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України.

15 листопада польські засоби інформації повідомили, що в селищі Пшеводув поблизу кордону з Україною впали дві ракети, через що загинули двоє людей. Це сталося в день, коли війська РФ завдали масованого удару по Україні. Влада України покладає відповідальність за падіння ракети на Росію. У Москві це заперечують.

У Міноборони РФ заявили, що у Польщі впала ракета українських збройних сил. Те, що це ракета українських сил протиповітряної оборони, також неофіційно допускає влада США.

Президент Польщі Анджей Дуда сказав 16 листопада, що це була ракета російського виробництва, вироблена у 1970-х роках, яку, ймовірно, використала українська ППО. За його словами, немає жодних ознак, що стався навмисний напад на Польщу та даних, що ракету запустила Росія. Він припустив, що стався нещасний випадок.