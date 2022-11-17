Удар по Дніпру. Зеленський опублікував відео з моментом влучання

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з моментом ракетного удару по Дніпру.

«Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань», – написав він у телеграмі.

Заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото наслідків ракетного удару.

Вранці 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Відомо про влучання по двох інфраструктурних об’єктах у Дніпрі. На одному з них виникла сильна пожежа. За останніми даними, внаслідок цієї атаки поранені 14 людей, серед постраждалих є 15-річна дівчина.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.