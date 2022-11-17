По всій Україні впродовж доби будуть як планові, так і аварійні відключення електрики – «Укренерго»

У енергокомпанії «Укренерго» сьогодні повідомили, що упродовж поточної доби на всій території України будуть як планові, так і аварійні відключення електрики.

«Через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі. Енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах», – пояснили в компанії.

Повідомляється, що ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».