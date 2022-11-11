Енергетики розповіли, як зниження температури вплине на тривалість відключення електрики у Києві

Із настанням морозів навантаження на енергосистему буде більшим і дефіцит електроенергії зростатиме, заявив виконавчий директор ДТЕК (компанія-постачальник електроенергії з групи олігарха Ріната Ахметова – ред.) Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

«Коли буде знижуватись температура, то споживання буде рости. Десь кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому», – сказав Сахарук.

Він не виключив, що періоди відключення електроенергії можуть збільшитись.

«Я зараз не готовий говорити, що це буде – чи 6-7 годин, чи в 4 години ми зможемо вкластися», – додав Сахарук.

За його словами, потрібно буде шукати шляхи, яким чином з одного боку не зробити так, щоб взагалі не було світла, з іншого боку – не зруйнувати енергосистему через перенавантаження.

«Якщо «Укренерго» буде збільшувати можливість електроенергії, яка буде передаватися в Київ, то ми намагатимемося зменшити проміжки часу, протягом яких люди будуть без світла», – зазначив він.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження у подачі електроенергії, спричинені російськими обстрілами по критичній інфраструктурі.

12 листопада планові відключення для споживачів застосовуватимуть у Києві, а також в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях.