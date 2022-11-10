«Залишимо на потім»: на Київщині заборонили використовувати гірлянди та ілюмінацію

У Київській області заборонили використовувати гірлянди та ілюмінацію на об’єктах різних форм власності.

«На території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації – гірлянд, світлових декорацій тощо. Рішення прийнято на Оперативному штабі ради оборони Київської області. Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць ­– залишимо на потім. Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії – це наш цивільний фронт сьогодні», – йдеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації у Telegram.



Раніше на сайті Київської міськради була зареєстрована петиція із закликом відмовитися від встановлення головної ялинки України.

Президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, який останніми роками займався організацією новорічного свята на Софійській площі, в коментарі сайту realist.online повідомив про підготовку до встановлення головної ялинки країни в Києві. Але, за його словами, обговорюються різні варіанти.