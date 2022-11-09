Електроприлади і газове обладнання – у Києві на тлі вимкнень електрики назвали головні причини пожеж

У столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій на тлі періодичного вимкнення останнім часом електроенергії назвали основні причини виникнення пожеж у Києві.

Так, у столиці причиною пожеж стають як проблеми із електроприладами, так і вибухи газового приладдя, повідомила речниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.

У ДСНС закликають громадян бути особливо обережними.

«Якщо полишаєте домівки, треба вимкнути всі електроприлади, якщо використовували газове обладнання або відкритий вогонь, впевнитися, що все погашено. Якщо ви вдома, і зникло світло, необхідно вимкнути електроприлади, особливо це стосується обігрівального обладнання та електроплит», – звернулася Водолага.

За офіційною статистикою, з початку року в Україні виникла 71 761 пожежа, загинули 1 162 людини, травмовано 1 287 людей. У житловому секторі сталося близько 40% пожеж. Крім того, кажуть в ДСНС, через обстріли військ РФ, цьогоріч збільшилася кількість пожеж на промислових підприємствах і сільськогосподарських угіддях.