В «Укренерго» повідомили, де завтра очікується «максимум» обмежень в подачі електроенергії

У середу, 9 листопада, по всій Україні триватимуть погодинні планові відключення електроенергії, попереджає компанія «Укренерго».

«Максимум стабілізаційних обмежень диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються», – йдеться в повідомленні.

Компанія нагадує: обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

Сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що найскладніша ситуація з електроенергією нині спостерігається у У Києві та області, а також на Харківщині.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це періодично вимикають електроенергію.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».