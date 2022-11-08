В уряді назвали регіони, де найскладніша ситуація з електропостачанням

У Києві та області, а також на Харківщині – найскладніша ситуація з електроенергією, повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Російські терористичні війська прицільно били по розподілу в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції», – пояснив він.

За його словами, наразі не можна виключати подальших ударів Росії по українських системах водо- і теплозабезпечення.

Водночас він наголосив, що евакуація населення у разі погіршення ситуації з критичною інфраструктурою «може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок».

«Завжди треба мати план Б, але наразі ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста й тим паче – столиці. Енергетики працюють, сили протиповітряної оборони працюють. Робимо все можливе, щоб швидше відновити повноцінну роботу енергосистеми», – наголосив Шмигаль.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це періодично вимикають електроенергію.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».