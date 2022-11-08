Садовий розповів, як Львів готується до «складних часів» без світла й газу

Львів активно готується до «складних часів» з можливою відсутністю світла, води та газу, заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів мер міста Андрій Садовий.

«У нас почалася програма, коли місто фінансує на 50 відсотків закупівлю дизельгенераторів для мешканців (багатоквартирних будинків – ред.), тому що ми розуміємо, що можуть бути періоди, коли нові удари можуть нанести серйозну шкоду і ми можемо бути і без тепла, і без електропостачання», – зазначив він.

За словами Садового, у разі серйозних пошкоджень критичної інфраструктури медичні заклади, а також установи, що забезпечують життєдіяльність Львова, будуть працювати у будь-якому разі.

«Усі медичні установи мають альтернативу (банальні установки, які можуть спалювати відходи деревини). Ми достатньо багато закупили дизельгенераторів великої потужності і продовжуємо це робити. Тобто медична система буде працювати, незважаючи ні на що. Якщо говорити про установи, які забезпечують життєдіяльність міста, то також там продумана альтернатива у 2-3 варіанти», – розповів він.

Садовий також додав, що у місті наразі облаштовують спеціальні пункти обігріву в укриттях для жителів та, у разі потреби, будуть готові прихистити нових внутрішньо переміщених осіб з інших регіонів України.

«На сьогдонішній день ми доходимо уже до тисячі укриттів, у яких облаштовані відповідні пічки з дровами, там можна їсти приготувати», – зазначив мер Львова.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це періодично вимикають електроенергію.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».​