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Українці пропонують відмовитися від новорічної ялинки у Києві – петиція

Авторка петиції вважає недоречним встановлення ялинки у воєнний час і пропонує витратити кошти на ЗСУ або на допомогу переселенцям.

На сайті Київської міськради зареєстрували петицію з пропозицією відмовитися від встановлення новорічної ялинки на Софійській площі Києва.

Авторка петиції пропонує витратити кошти на ЗСУ або на допомогу переселенцям.

«Вважаю недоречним встановлювати ялинку=витрачати кошти на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж. Виділенні кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу ВПО. Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі жителі столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни», – йдеться в петиції.

Також подібна петиція зареєстрована на сайті президента. Автор звернення закликає переглянути фінансування всіх заходів у новорічний період.

«Також вважаю недоречним святкування свят, коли частина країни сидить без світла, тепла та електрики або взагалі перебуває у зоні бойових дій», – додає автор петиції.

Президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, який займався організацією новорічного свята на Софійській площі минулого року, в коментарі сайту realist.online повідомив про підготовку до встановлення головної ялинки країни в Києві. За його словами, вивчаються всі можливості щодо встановлення головної ялинки, обговорюються різні варіанти.

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