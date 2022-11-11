Сімом областям і Києву завтра обіцяють планові відключення електрики

У компанії «Укренерго» заявили, що 12 листопада будуть застосовані планові відключення електропостачання упродовж доби в Києві та семи областях.

«Діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. У інших областях України відключення не прогнозуються. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло», – йдеться в повідомленні.

Енергетики вчергове просять свідомо ставитись до споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це проводяться періодичні відключення електроенергії.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».