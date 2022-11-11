У Києві скасовують аварійні і повертають планові вимкнення світла – директор Yasno

У Києві з 12:00 11 листопада повертають планові погодинні графіки обмеження подачі електроенергії після того, як вранці були застосовані аварійні – через нічні обстріли російськими військовими енергетичної інфраструктури, повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

«З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу», – написав він у фейсбуці.

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Напередодні в компанії «Укренерго» заявили, що 11 листопада по всій Україні плануються відключення електропостачання, найбільше обмежень буде у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це періодично вимикають електроенергію.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».​