Планові відключення будуть, аварійні – не очікуються: «Укренерго» про подачу електрики 11 листопада

У компанії «Укренерго» заявили, що 11 листопада по всій Україні будуть застосовані планові відключення електропостачання, найбільше обмежень буде у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

«Режим планових відключень буде діяти: З 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго)», – повідомила компанія у фейсбуці.

Енергетики традиційно просять не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це проводяться періодичні відключення електроенергії.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».