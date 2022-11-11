У Києві плануються екстрені відключення через нові удари по енергооб’єктах – директор Yasno

Вночі проти 11 листопада російські війська завдали нових атак по енергетичних об’єктах України, повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко 11 листопада.

«Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках», – заявив він.

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Напередодні в компанії «Укренерго» заявили, що 11 листопада по всій Україні плануються відключення електропостачання, найбільше обмежень буде у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це періодично вимикають електроенергію.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».​