Російські війська вдарили по об’єкту інфраструктури Вінниччини – голова області

Російські війська завдали удару по Вінницькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов рано вранці 11 листопада.

«11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області», – заявив він.

За даними голови області, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. На місці працюють рятувальні служби.

Російські військові 17 жовтня здійснили ракетний обстріл Вінницької області, влучивши по об’єкту критичної інфраструктури.

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Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це проводяться періодичні відключення електроенергії.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».