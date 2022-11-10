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80-річна жінка постраждала через обстріл Нікополя – голова ОВА

Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Російські війська вночі обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко вранці 10 листопада.

«Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома», – заявив він.

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Обстріли пошкодили 10 багатоповерхових та приватних будинків у Нікополі, а також автозаправку, газогін та лінії електропередач.

Пожежу на приватному обійсті вже загасили.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах ніхто не постраждав, натомість в останній обстріли пошкодили будинки та електромережі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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