80-річна жінка постраждала через обстріл Нікополя – голова ОВА

Російські війська вночі обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко вранці 10 листопада.

«Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома», – заявив він.

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Обстріли пошкодили 10 багатоповерхових та приватних будинків у Нікополі, а також автозаправку, газогін та лінії електропередач.

Пожежу на приватному обійсті вже загасили.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах ніхто не постраждав, натомість в останній обстріли пошкодили будинки та електромережі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.