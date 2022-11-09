СБУ: Росія супроводжує свої ракетні удари «потужними кібератаками»

Росія супроводжує свої ракетні удари по енергетичних об’єктах України потужними кібератаками, щоб спричинити максимальний «блекаут», заявив в інтерв’ю виданню «Ліга.НЕТ» начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, які цитує пресслужба СБУ, такі сценарії є прогнозованими, а відтак – не досягають своєї мети.

«СБУ постійно блокує кібератаки на об’єкти енергетики. Саме ця галузь, разом з інфраструктурою і логістикою – це пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ та ГЕС супроводжувалися і кібератаками. В СБУ очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною», – заявив Вітюк.

За його словами, в середньому Росія здійснює понад10 кібератак на Україну за добу, більшість із них залишаються непоміченими для суспільства, але не для фахівців, які їх відбивають і локалізують.

«Ворог прагне, щоб ми залишилися без світла, води, опалення, звʼязку, інтернету. Щоб люди не могли отримати інформацію, звʼязатися з близькими, не могли розплатитися у магазині… Але це вже абсолютно неможливо зараз при такому рівні нашої підготовки та реагування. У найгіршому випадку вони можуть через кібератаку, наприклад, вимкнути електроенергію на деякий час, або якісь сервіси не будуть працювати протягом нетривалого періоду, але ми працюємо, щоб навіть цього не трапилося», – сказав начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.

За даними Служби безпеки, від початку повномасштабної агресії Росії Департамент кібербезпеки відбив понад 3,5 тисячі кібератак на державні органи влади і критичну інфраструктуру України.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні вимкнення електроенергії.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».