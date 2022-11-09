В «Укренерго» розповіли, де завтра буде найбільше обмежень електропостачання

У національній енергетичній компанії «Укренерго» заявили, що завтра, 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення електропостачання, найбільше обмежень буде у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Про це компанія повідомляє у фейсбуці.

За повідомленням, з 06:00 до 24:00 вимикатимуть у Києві та ще восьми областях – Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Донецькій, а з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 – в усіх інших областях України.



Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються, додають у компанії.

«Укренерго» вкотре закликає дотримуватися ощадливого споживання електроенергії та не вмикати одночасно в мережу кілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це проводяться періодичні відключення електроенергії.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».​