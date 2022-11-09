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Вибухи в районі Кривого Рогу – влада не виключає розсіювання військами РФ касетних боєприпасів

Влада каже, що околиці Кривого Рогу, найімовірніше, російські війська обстріляли зі «Смерчів» чи «Торнадо С» (на фото Олександр Вілкул)

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександр Вілкул підтвердив, що у середу ввечері в районі міста та неподалік російські війська здійснили черговий обстріл.

«Район Лозуватки радіус до 10 км від даного населеного пункту – найбільш ймовірно «Смерч» або «Торнадо С». Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів. Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики», – написав Вілкул у Telegram.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, у свою чергу, повідомив про чотири вибухи у передмісті Кривого Рогу.

Раніше ввечері середи у мережі користувачі повідомляли про звуки вибухів в районі Кривого Рогу. Останнім часом звідти надходять повідомлення про атаки, в тому числі, і з допомогою дронів-камікадзе.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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