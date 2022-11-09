Вибухи в районі Кривого Рогу – влада не виключає розсіювання військами РФ касетних боєприпасів

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександр Вілкул підтвердив, що у середу ввечері в районі міста та неподалік російські війська здійснили черговий обстріл.

«Район Лозуватки радіус до 10 км від даного населеного пункту – найбільш ймовірно «Смерч» або «Торнадо С». Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів. Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики», – написав Вілкул у Telegram.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, у свою чергу, повідомив про чотири вибухи у передмісті Кривого Рогу.

Раніше ввечері середи у мережі користувачі повідомляли про звуки вибухів в районі Кривого Рогу. Останнім часом звідти надходять повідомлення про атаки, в тому числі, і з допомогою дронів-камікадзе.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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