Генштаб повідомив, скільки ракет і дронів Росія випустила по Україні за тиждень

Із 3 по 10 листопада російські війська випустили по території України 17 ракет і 50 безпілотників, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

«Із них 24 відсотки ракет та 64 відсотки БПЛА було знищено. Загалом протягом тижня підрозділами ППО знищено 53 повітряні цілі», – зазначив він.

У період від 27 жовтня до 3 листопада, як повідомляли у Генштабі, Росія застосувала у війні проти України 68 ракет та 30 БПЛА-камікадзе типу «Шахід-136», при цьому дві третини таких ракет та 40 відсотків дронів-камікадзе були збиті українською ППО.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».