У Миколаєві мобільні групи добровольців перехоплюють іранські дрони – Кім

Влада Миколаївщини у співпраці з Повітряними силами ЗСУ створила мобільні групи добровольців із перехоплення іранських дронів. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Ми їх (дрони – ред.) вираховуємо і виїжджаємо на перехват. Це дає свій результат. Зараз у нас уже істотно збільшилась кількість цих мобільних груп. І для людей, які працюють, зʼявився навіть певний азарт: вони самі вивчають технічні характеристики і працюють», – зазначив Кім.

За його словами, наразі влада Миколаївщини ділиться цим досвідом з іншими регіонами.

«Ті, хто запитує, ми всім розповідаємо, як ми це робимо. І цей досвід розповсюджується зараз далі... Останніми тижнями у нас вже неодноразово збивали їх стрілецькою зброєю. Тобто це питання бажання зараз. І чим більше зараз у нас таких вогневих груп, тим більша імовірність, що вони (дрони – ред.) будуть збиті», – зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв. Зокрема, використовують для цього іранські дрони та ракети С-300. Станом на 4 листопада, за даними місцевої влади, місто не обстрілювали лише 44 дні.