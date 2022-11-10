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У Чорному морі до 14 російських кораблів, з них один носій ракет – речник Одеської ОВА

Ілюстраційне фото Міністерства оборони Росії: запуск ракети з корабля в Чорному морі, жовтень 2022 року

На бойове чергування в Чорному морі вийшли до 14 російських кораблів, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 10 листопада.

«Серед них – 1 носій крилатих ракет «калібр», загальний залп – вісім ракет», – заявив він.

Вночі проти 10 листопада оперативне командування «Південь» повідомило, що Росія вчетверо збільшила кількість своїх кораблів в Чорному морі, але ракетоносіїв серед них не було.

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24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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