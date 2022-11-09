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В окупованому Криму помітили російську колону з пусковими контейнерами для ЗРК С-300 

Російська військова колона на трасі «Таврида» у Криму, 9 листопада 2022 року

В окупованому Росією Криму на трасі «Таврида» помітили російську військову колону, завантажену пусковими контейнерами для зенітної ракетної системи. Як повідомили очевидці проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії, колона військової техніки рухається у бік материкової частини України.

За оцінкою військового експерта, аналітика українського Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, якого Крим.Реалії попросили допомогти ідентифікувати вантаж російських військових, через Крим перекидають пускові контейнери для ЗРК С-300.

«Це точно С-300В чи модифікація. Це ППО сухопутних військ (Росії – ред.), найпотужніша. Зокрема, може перехоплювати певні балістичні ракети», – повідомив експерт.

Раніше вже повідомлялося про зростання інтенсивності пересування російської військової техніки трасою «Таврида».

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