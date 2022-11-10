За добу стало відомо про 3 загиблих цивільних на Донеччині, виявили 5 вбитих під час окупації – ОВА

Протягом доби 9 листопада було встановлено загибель трьох цивільних у Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці в п’ятницю.

«За 9 листопада стало відомо про трьох цивільних, убитих росіянами на Донеччині: двох у Бахмуті та одного у Павлівці», – написав він у своєму Телеграмі.

Кириленко не уточнив, коли саме загинули мирні жителі.

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«Крім того, правоохоронці виявили тіла п’ятьох убитих росіянами під час окупації – у Яровій», – додав голова області.

Ще 12 людей в області отримали поранення протягом доби.

За даними штабу, протягом попередньої доби українські Сили оборони відбили російські атаки поблизу Новоселівського і Макіївки Луганської області, а також Соледара, Кліщіївки, Майорська, Яковлівки, Андріївки, Білогорівки, Веселого, Невельського, Первомайського і Новомихайлівки на Донеччині.