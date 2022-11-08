Зеленський про ситуацію на Донеччині: війська РФ зберігають «надвисоку» активність, попри «масштабні втрати»

Президент України Володимир Зеленський заявляє про особливо важку ситуацію на Донеччині, там зберігається «надвисока» активність російських військ.



«Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої, і особливо важко – теж як і раніше – на Донеччині. Активність окупантів там зберігається на надвисокому рівні – десятки атак щодобово. Вони зазнають надзвичайно масштабних втрат, але наказ у них не змінився – так само вийти на адмінмежу Донеччини. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі. І я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі», – розповів він в своєму вечірньому відеозверненні.

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За його словами, на Херсонщині українські військові чітко розуміють, що в планах в окупантів.



«Чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано і в інтересах звільнення всієї нашої території. Укріплюємо наші позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал окупантів утримувати в окупації південь нашої країни», – додав Зеленський.

Про те, що найінтенсивніші бої нині тривають у Бахмуті й Соледарі на Донеччині, де українські військові відбивають за добу десятки російських атак, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині. За його словами, «місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці».

3 листопада в ЗСУ повідомили, що російські війська намагаються оточити українських військових біля Вугледара на Донеччині, але зазнають «великих втрат».